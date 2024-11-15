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歷史經驗 美債殖利率看升

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普贏得美國總統選戰，市場的反應一如預期 ，公債殖利率上行、股市轉強及美元走強。法人指出，川普大獲全勝，政治不確定性轉變為政策不確定性。

安盛投資管理指出，川普大勝後，市場重演2016年情況。當年美國10年期公債殖利率於7月見底，從低檔到川普獲勝兩年後的高檔，殖利率共上升180個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。安盛指出，今年美國10年期公債殖利率在9月見底，在11月5日選舉日已上升62個基本點。如重演2016年的模式，則可能看到殖利率在未來一、兩年繼續上升約100個基本點到5.5%。

安盛表示，川普政策可能擴張財政及拉高通貨膨脹，未來要觀察是否阻礙聯準會（Fed）持續降息。由於經濟成長大致高於長期平均，且通膨仍高於目標，因此Fed可能需將利率保持在中性偏緊水準，且維持較長時間。此外，川普對外政策也將改變地緣政治，因而衝擊金融市場及經濟前景。

富達國際全球宏觀及策略配置主管亞墨德（Salman Ahmed）表示，目前美國基本面仍強勁，隨美國大選的不確定性過去，加上Fed降息，當前的環境應該會支持風險資產。不過，仍要留心經濟政策推升通膨的風險。

亞墨德指出，富達給予股票「加碼」投資評等；對於信用債鑒於信用利差已收窄，維持「中性」投資評等；對於公債維持「中性」投資評等，因為儘管經濟趨緩，但財政赤字可能擴大。

路博邁投信也認為，Fed明年初暫停降息可能性增加，因此對美國公債謹慎看待。由於未來利率波動大，長線來看，將降低存續期；但短線相對有吸引力，可望出現空頭回補。債種方面，考量長天期利率前景將更波動，路博邁持續看好浮動利率債及貸款，不僅收益有吸引力，且因存續期短，更能有效降低利率風險，預計將增持。另外，短線操作上在非投資級債及新興市場債上漲時傾向小幅獲利了結。

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