平衡型基金 穩中求勝

美國大選塵埃落定，在政策不確定性存在下，市場情勢多變，故波動風險也需留意，法人建議，投資布局可兼具股債部位，並隨市況靈活調整的跨國組合平衡基金來應對。

觀察投信發行跨國組合平衡基金今年來表現，以新台幣累積型級別來看，不僅全數都繳出正報酬成績，且超過八成檔數的基金績效都有超過一成表現，前十強基金更都在15%以上。

近期市場也已經將焦點轉向川普第二任任期可能實施的政策項目，並評估將對經濟和金融市場帶來哪些影響，也使得選後慶祝行情降溫。

投信發行跨國組合平衡基金表現

11月美銀美林經理人調查報告顯示，受到川普勝選影響，本月大選後受訪的經理人認為未來12個月全球和美國的經濟成長都將轉強，與上個月認為經濟將趨緩有明顯轉變，但同時也認為通膨將在未來12個月上升。

在股票配置方面則大幅加碼美股，其中認為小型股表現將優於大型股的比例大幅增加；產業方面則看好銀行與科技類股。在債券方面，也出現明顯轉變，看好非投資等級債的經理人比例大幅提高。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，美國大選結果底定，觀察川普政策具有五大要素，包括驅逐非法移民、對外加關稅、對內減稅、降低行業監管、國際政治相對孤立主義，須留意相關政策若供給面的影響如超過需求面，不排除為市場帶來波動，因此在政策不確定性尚存與影響性待評估之下，穩健型投資人不妨透過股、債多元配置的跨國組合平衡基金來因應，有助平衡投資組合風險，並透過多元布局掌握不同資產表現契機，也能建立多元收益。

葉啟芳指出，股票部位仍以美股為核心，持續關注關稅政策的執行力道與強度，可留意科技、金融等具成長性或可望受惠減稅與行業監管鬆綁之類股；固定收益資產來看，同樣留意未來企業減稅規模與關稅政策對通膨的影響。

建議可採各券種分散配置，非投資級債，波動風險相對較低且具高息特性；此外，現階段美債殖利率正處區間相對高位，投資等級債同樣具備投資價值。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，從過去經驗來看，應保持較平衡的配置策略，跨領域、跨產業布局。