境內外最強五檔全球科技股基金出列 績效王今年來報酬率逾五成

近年AI已成投資顯學，資金追逐AI類股，使全球股市呈現科技股領漲格局。在全球化時代，各國利用自身專精領域，合力打造完整的AI供應鏈。例如美國擅長AI軟體技術開發、台灣負責AI硬體成品製造，日本則是在半導體設備獨佔優勢。因此，若想用一檔基金網羅全球AI商機，全球科技股票型基金會是比較適合的選擇。

目前台灣投資人可以買到的全球科技基金共有44檔，境外和境內投信發行的各占一半。表現最佳的5檔基金，前三名為境內投信發行，分別為統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技、復華全球物聯網科技，顯示境內投信的海外股票團隊投研能力更勝一籌。

全體境內外全球科技基金的今年來報酬率平均約三成，前五強進一步提升至4成以上，甚至有一檔基金的報酬率超過五成，為統一全球新科技基金。這檔基金各期間表現穩定，1年及2年報酬率分別達到56.26%和90.34%，5年報酬率更高達222.87%，相較同類別基金報酬率平均的116.37%，高出近1倍。

攤開統一全球新科技基金最新持股，截至10月底，基金前三大投資區域分別為美國49.02%、台灣21.38%及日本12.73%。前五大持股分別為輝達、台積電、三菱重工、健策及ServiceNow，一網打盡美股、台股及日股龍頭企業。基金經理人郭智偉表示，隨著AI進入應用階段，除了硬體供應鏈以外，也同時布局受惠的軟體股。AI的龐大用電需求，也讓電力相關產業具備高投資潛力。