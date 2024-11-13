四檔美股商品 淨值創高

美國總統大選落幕，不確定因素解除使得美股大漲，也帶動全球股市漲聲不斷，觀察投信發行的美股基金，近日已有四檔淨值創下新高，今年來績效最佳的群益美國新創亮點基金績效達37.58%表現最亮眼。法人表示，美股頻創新高，仍有不同題材輪漲，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局美股基金。

群益投信表示，過去美國總統選舉結束後市場波動性都會下降、回歸關注基本面的經濟及企業盈利，目前趨勢仍有利股市表現。預計選後波動將下滑，回歸基本面，美股將以類股輪動的方式支撐大盤，盤面預估將呈現高檔震盪格局。主動式基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處的年齡及理財需求進行合適的資產配置，定期定額的優勢在於免除擇時進場的困擾，能有紀律攤平投資成本，期望透過時間複利的效果逐步累積資產。