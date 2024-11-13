科技型基金 法人叫好

川普勝出，那斯達克等指標科技股指數續創新高，投信法人認為，川普親商降稅政策將使企業獲利動能延續，有利股市行情表現。預估首任期間表現突出的資訊科技類股，在AI等重大趨勢科技浪潮帶動下，仍將是後續引領產業多頭的資產類別。

回顧川普首任總統期間各市場表現，科技股表現最為亮眼，其中費城半導體指數漲幅達231%居冠，那斯達克指數也有142%，優於標普500、道瓊工業指數的69%、57%；以區域指數來看，MSCI世界資訊科技、亞太資訊科技、全球IoT指數同期間漲幅也達171%、165%、121%。

投信發行資訊科技股票基金績效

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，預期AI是10年以上的大趨勢，隨創新應用陸續問世帶來新商機，進一步使相關供應鏈企業獲利成長性看佳。此外因美中科技戰造成的供應鏈移轉，台灣、日本等不會只是短期受惠，後續科技新浪潮布局建議可聚焦美、日、台三地，各擁領導地位及關鍵優勢的企業。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，美國聯準會上周宣布再降息1碼，後續降息步調可能隨新政府的政策調整，但預估未來1年降息的方向不變，加上科技類股企業獲利成長性通常高於其他產業，可支持較高評價。看好AI運算持續擴大，及新應用問世，若遇市場震盪，投資人可逢低偏多操作。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰認為，預期美國總統大選後的經濟將傾向軟著陸情境，在穩健的基本面做後盾，配合聯準會將展開降息，進一步挹注資金活水，科技股後市持續看俏，其中美國半導體股可望受惠川普「美國重返榮耀」的政策理念而走強。

過去50年來，每隔10年就會出現一次技術革命，美國都居領導地位也主導規格。就長線展望而言，相關產品將在第4季出貨，進一步帶動半導體產業後市成長性。