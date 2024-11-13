美非投等債 勝率傲人

美國大選後美債殖利率不降反升，然而近期國際資金仍對於美國債市具高度興趣，回顧10月以來美國非投資級債即使面臨美債殖利率大幅彈升，其信用利差仍維持收斂態勢，顯示投資人看好美國非投資級債財務體質健全度與風險可控性，也反映對於息收的需求仍存。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，除了美國非投資級債持續受到資金青睞，投資勝率也相當傲人，統計過去20年數據，美國非投資級債年度正報酬機率高達八成，平均報酬率約7.6%，且不會連續兩年出現負報酬，即使當年度面臨較大跌幅，隔年往往也會出現超過一成以上漲幅。

張世民指出，市場預期聯準會降息步調可能因為川普上任而改變，目前對利率終點的預期再度拉高至3.5%以上，擔憂原因主要來自於川普若擴張財政以及保守的移民政策，可能使通膨死灰復燃，但若如川普競選時表示上任後將打壓通膨，未來通膨要再大幅攀升的可能性較低。

張世民分析，即便接下來美國經濟成長速度因為基期因素放緩，基於未來債券到期量不大，市場看好違約率仍將維持低檔，甚至可持續低於長期平均值；再者，美國非投資級債評等相較去年持續改善，目前升評／降評比率維持長期平均之上，顯見目前企業信用狀況處於良好的狀態，今年來甚至有15檔發行人被調升評等成為「明日之星（Rising Star）」，反映出美國非投資級債的信用體質明顯提升。

張世民建議，美非投等 債報酬率較其他非投等債年化報酬率更佳，波動度則相對較低，目前看好房屋建築業、電力配置相關的AI題材以及遊戲產業，可採取逢低分批進場方式布局。