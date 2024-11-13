元大優息投等債 18日開募

不讓高股息ETF專美於前，當前投等債ETF不僅票息率達6%以上境界，且投資級債發債企業營運無虞，法人認為，若完全透過季配、月配高股息ETF領息的投資人，可以留意將投等債ETF納入配置中，作為每月現金流規劃的一環。

現階段台股大盤殖利率低於3%，除少數成立時間較長的高股息ETF，帳上可分配收益足以維持穩定息率，多數都已面臨降息壓力。然而債券ETF卻相反，殖利率走升代表價格在相對低點且配息穩定，目前美債、投資級債ETF殖利率上看5%、6%，投資人已可透過高信評資產取得具吸引力息率，投等債ETF接棒成為打造月配現金流的選擇之一。

債券ETF買氣續強，據投信投顧公會、集保結算所資料，目前最熱門的美債ETF元大美債20年（00679B）追加募集來到第20次，投資人數截至11月8日當周突破40萬人，均持續推升國內新高記錄，顯示國內債券ETF加碼資金動能。

由於票息率是投資人在選擇債券ETF的關鍵，新募集的投資級債ETF針對票息率進行優化，主要反映債券發行的約定利息，可用以評估債券ETF配息能力的高低，高票息率將降低債券受利率波動的影響程度，投資人也可望更早獲得較高的現金流。

截至10月底，觀察三檔即將募集和五檔規模逾千億元投資級債ETF的追蹤指數票息率可以發現，擬於18日開始募集的元大優息投等債（00968B）高達6.2%，在票息率上領先；至於新光BBB投等債20+、統一ESG投等債15+（截至9月18日）、群益ESG投等債20+、國泰投資級公司債則落在5.5%至5.7%之間。

根據FactSet 11月8日報告，S&P 500指數中已公布第3季財報的91%企業，有75%獲利優於市場預期，主要發債企業體質仍相當穩健，顯示目前殖利率走升並非信評風險增加所導致的利差擴大，對於領息族而言，仍可透過高信評投資等級債ETF較美債ETF為高的殖利率，進行領息資產配置。