美國投資等級債券相關基金今年來皆為正報酬。法人表示，美國投資級債大多為大型企業所發行的債券，因此基本面相對穩定，信用前景亦佳，降息趨勢不變，債券價格可望走升，可進場布局美國投資等級債券基金，分散投資風險。

根據CMoney統計，觀察今年來美國投資等級債券相關基金績效表現，包括富邦美國通膨連結公債指數、第一金美國100大企業債券、PGIM保德信美國投資級企業債券、國泰美國優質債券、柏瑞美國雙核心收益、聯邦美國優選投資等級債券等，績效表現介於2.1%至7.4%之間。

聯邦投信分析，整體看來目前通膨無過度攀升疑慮，美國聯準會仍有數據支持維持降息立場。投資等級債券首重利率風險，信用風險次之，本季可見降息情緒自4月起逐漸加溫，而自7月開始經濟數據出現疲軟，聯準會官員亦傳出鴿派言論，就基本面研判第四季數據將維持些微放緩，不論通膨或就業、聯準會已觀察到足夠數據來支持降息路徑。

就評價面而言，目前研判利率震盪下行的機率較高。且在基本面有見放緩下，市場將逐漸從情緒面回歸基本面，債券價格有望持續獲得支撐。

綜合上述，大方向利率震盪下行仍為主趨勢，短期波動難免但可控，預期長期債市維持看俏。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，美國經濟軟著陸是基本預期情境，穩健的企業基本面，搭配通膨放緩及未來寬鬆的貨幣政策，有利債市投資情緒，配合目前美國投資級債券強勁的技術面，包括資金持續流入，以及第4季淨發行量下降等，預期至年底前多數時間利差將維持在窄幅區間內整理。在產業選擇方面，現階段較看好基本面強勁的銀行業，料其有能力應對上升的壞帳。