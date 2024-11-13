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聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

股債混搭 可攻可守

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

市場預期川普執政後，股債表現分歧。法人表示，川普當選行情反映出市場樂觀期待新政府進一步減稅、放鬆管制及財政刺激的預期，但由於市場對未來政策的不確定性升溫，仍建議維持股債多元配置，才是攻守兼備的策略。

川普當選激勵美股走勢。瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，在政策明確之前，若觀察獲利前景，持續看好美股、台股及印度股票；產業方面，有鑑於川普政策主張產業回流與放鬆監管等，科技股、電網基建、工業及金融股有望受惠。

至於債市，鄭夙希指出，受到美國通膨前景與財政政策不確定性升溫，可能墊高殖利率波動區間，認為短中年期債券表現優於長債，而信用債總報酬可望優於公債；倘若美國10年期公債重新進入限制性區間4.5%以上，全球股市因處於較高的估值，可能需要更強的企業獲利來消化，市場波動也會加劇，建議投資人仍應維持股票與債券的多元分散配置。

PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人黃相慈表示，美國多項數據反映整體經濟動能仍強勁，但市場對未來川普上任後關稅政策的不確定性升高，也對通膨走勢、降息力道及幅度看法持保守態度，使美國10年期公債殖利率持續向上揚升。

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