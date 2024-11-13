多重資產基金 穩穩賺

川普2.0即將來臨，勝選行情逐漸退燒，投資市場轉趨動盪。投信法人表示，在不確定環境下，不妨以股債都有平衡型、多重資產、組合型等混合資產型基金，透過主動型經理人配置協助抗通膨兼抗震盪。

統計近一周混合資產型基金表現，雖市場先反映川普謝票行情，股市表現較佳，仍有單周績效超過一成的多重資產基金，例如兆豐日本優勢多重資產基金報酬率達10.4%，復華中國新經濟平衡基金以9%緊追在後，群益優化收益成長多重資產基金也達6.1%，凱基未來樂活多重資產、安聯AI收益成長多重資產亦均超過5%。

混合資產基金近一周績效前十名

兆豐投信表示，日本內閣擬定經濟刺激措施方案，以期支持經濟大幅成長的力道，預料日本首相石破茂將延續前任政策發展方向，而中長期經濟轉佳的進程將支撐日股上漲動力。對於台灣投資人來說，投資日本，可開啟更多元投資機會，加上投資日本題材涵蓋工業、金融科技、資訊等各面向的亮點企業，搭配較為積極的投資策略可強化投資報酬，以兆豐日本優勢多重資產基金為例，涵蓋股票、ETF、債券和其他資產類別，有助分散風險並追求穩健的投資回報。

凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示，近期受市場預期美國新任總統施政方向影響，短線市場波動難免，後續將回歸基本面。

展望股債後市，李怡勳認為，債市方面，美國財政赤字加上新政府關稅政策上路後，通膨有捲土重來的隱憂，殖利率下行空間有限，高檔震盪機率高，看好票息收益相對高的中短天期債，相對更能抵禦利率波動風險；股票方面，若長端殖利率大幅彈升，將進一步影響股市表現，因此可留意體質好及盈餘成長企業，抵禦市場變動。

李怡勳建議投資人透過同時布局股票、ETF、非投資等級債、投資等級債部位的多重資產基金，可兼顧固定收益來源抵禦波動分散風險，以及追求股票等風險性資產的成長機會。

Amundi鋒裕匯理全球固定收益團隊投資長Gregoire Pesques認為，因川普提高關稅後，歐亞經濟成長會放緩，因此可做多美國風險性資產。就整體投資工具而言，看多美股、美元、美國企業債，看淡美國國庫券、亞幣、歐元。