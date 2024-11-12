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川普2.0時代 中小股有料

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

富蘭克林坦伯頓基金集團昨（12）日公布最新十月美國經濟儀表板，整體燈號連五月亮「擴張」綠燈。法人認為川普親商政策有助抵銷非親商政策影響，美股後市可期，且有利於中小型股。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0時代預期美國資產將延續強勢，除人工智慧（AI）引領科技產業型基金穩居主流外，股市操作建議可增加美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利，另方面，雖川普親商政策初期有利美國經濟及股市，也可能導致通膨復燃及美國財政赤字惡化，增添公債殖利率彈升風險，市場波動猶存，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金。

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