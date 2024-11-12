美股AI撐盤 長線看俏

川普與共和黨大勝後，美股行情延續至今。法人表示，在完全執政情境下，美股短中期可能受到政策轉換陣痛影響，加劇美股走勢波動，但AI支撐長線走勢，若美股出現修正也不用過度緊張，建議可伺機布局。

今年以來至11月11日，美國S&P 500指數上漲26.5%、那斯達克指數漲逾30%，主動型基金在多頭環境下，創造更多的超額報酬。根據Lipper統計，60檔境內外美股基金當中，科技為題的基金表現最佳，排名前二名的瀚亞美國高科技、群益美國新創亮點等兩檔基金今年來績效超過35%，相當亮眼。

境內外美股基金今年來績效前五強

瀚亞投信海外股票部協理王亨表示，美國景氣似乎已擺脫夏天以來的頹勢，仍具一定的韌性，資金面也轉趨寬鬆，經濟走向軟著陸仍是基本情境；產業方面，半導體產業仍受AI需求驅動，加上低基期族群如：車用電子，也出現營運改善跡象，帶動半導體周期正向發展。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國大選結果出爐，川普將重返白宮執政，而選後股市也將回歸基本面，反映企業的獲利成長前景。在美國經濟可望軟著陸且企業營運仍佳、AI發展趨勢明確的情況下，股市仍相對有利。產業方面，因應企業財報表現，以及川普主張的減稅與財政擴張政策，可持續關注科技、金融、國防等相關族群表現。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，川普勝選對AI創新周期方向的影響不大，此周期仍迅速擴張；AI生態系統中，電力供應是數據中心建設的瓶頸之一，而新政府對能源領域偏向放鬆管制傾向，是正面的助益因素，半導體方面，側重對美中緊張局勢敏感性較低的領域布局，軟體公司則會是下一階段布局的重點。

王亨表示，隨GB200將於明年上半年放量出貨，AI伺服器仍是明年市場亮點，PC或是智慧型手機也分別受惠WIN11帶動的換機潮，更多AI新應用將有望加速推出，在強勢的動能下需求不墜。