FT臺灣Smart投資價值浮現

在年底產業旺季、集團作帳、資金效應帶動的作夢行情等多重題材帶動下，市場看好第4季為台股傳統旺季，惟須留意「川普2.0」發言將衝擊短線行情，造成震盪。

財經專家建議投資人可趁台股短期震盪時開始布局市值型ETF，為後續市場搶反彈布局，並分散風險。

美國總統大選塵埃落定，上周投資市場反應川普選前政策之一的企業減稅，美股、台股出現謝票行情，不過，本周來受到美國商務部限制台積電向中國出貨7奈米晶片消息衝擊而拉回，市值型ETF同步拉回，卻吸引投資人進場低接市值型ETF，例如FT臺灣Smart（00905）昨（12）日成交量便較前一交易日擴增92.9%之多。

股市下跌，市值型ETF承接意願反而拉高，主因市值型今年來績效突出。

以台股熱門市值型ETF來看，截至今年10月底，年初至今含息報酬率由富邦科技拿下冠軍，報酬率來到51%，不過，由於富邦科技，台積電占比高達66%，外加價格高，可能股價波動較大，若投資人怕短期震盪風險不想高成本持有過度集中台積電的ETF，不妨考慮一樣有台積電，但占比落在三成左右，另外七成平均分配在其他科技股或其他產業，並且入手價格相對便宜，來達到貼近大盤績效並分散投資風險的高CP值投資策略，例如中信小資高價30、FT臺灣Smart、野村臺灣新科技50等，都是屬於含積量落在三成左右，但價格相對便宜且今年度報酬率表現佳。

值得關注的是FT臺灣Smart，堪稱是今年度市值型ETF黑馬，以一張不到1.4萬元價格，繳有含息報酬率38%的優異成績。

反映在FT臺灣Smart規模、受益人增長上，統計至8日，受益人從今年初的2.2萬人增長到5.3萬人，資產規模也將突破70億元。

專家表示，FT臺灣Smart績效持續上升，且目前入手價位還不算高，是適合投資人布局的市值型ETF，將協助投資人共同參與第4季多頭行情。