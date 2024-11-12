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高息股、公司債、美元 聚光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

Amundi鋒裕匯理資產管理昨（12）日發布2025年投資展望指出，2025年全球經濟成長及通貨膨脹下降速度都充滿不確定因素，取決於美國政策及其他國家如何因應。就資產類別來說，看好高息股、美國公司債及美元。

Amundi全球總體經濟主管普拉德漢（Mahmood Pradhan）指出，川普贏得總統大選之後，股市反映短期的樂觀情緒，預期川普的減稅等政策有利企業獲利。不過，中長期來看，川普政策可能造成供給衝擊，一方面是高關稅將推升進口品物價，一方面是限縮移民造成勞力短缺。

普拉德漢指出，選前市場預期美國聯準會（Fed）會大幅降息，但選後市場開始下修Fed的降息幅度。不過，像關稅及限制移民等負面衝擊仍需要時間發酵，因此2025年的整體經濟前景應該不會太差。總之，我們進入不穩定的時代，未來不只要觀察美國的做法，還要考慮其他國家的反制措施。

在資產類別方面，Amundi股票解決方案主管暨資深投資組合經理人伊卡里諾（Piergaetano Iaccarino）指出，可留意高息股的投資價值。在經濟成長變緩時，原來高速成長的個股會放慢成長速度，反而凸顯高息股穩健成長的價值。

伊卡里諾表示，全球高息股都有投資機會。以美股來說，可注意內需（如公用事業或電信股）、較不受關稅政策影響（如金融或能源股）的族群，這些都是投資的甜蜜點。歐股及亞股也有高息股值得布局，但美國經濟成長力道較強，美股有不少股利有望成長的高息股。

如果經濟成長力道趨緩，2025年股市是否難以再創新高？伊卡里諾認為，不一定。如果通膨壓力高於預期，則資金可能又回流股市，推升股價上行。

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