投信投顧暫停非實名制廣告

近年來金融詐騙案件層出不窮，公股行庫上周陸續拋出暫停非實名制平台廣告宣言。投信投顧公會理事長劉宗聖昨（12）日以公會理事長及業者身分率先響應暫停非實名制平台廣告宣傳，表示許多境內外基金業者也表示願自動自發、共襄盛舉。目前包括元大、群益等投信均將自發響應加入。

金融詐騙猖獗，除透過電話詐騙外，非實名制登錄的社群媒體（Social Media）更成為新興詐騙溫床，不少在網站、平台、群組成立偽投資群組、行銷據點、股友社，行詐騙之實，由於這些管道大多採取非實名制登錄，期間傳播的訊息真假難辨，易使民眾誤信。

防詐阻詐打詐已成國家重要政策，金管會、刑事警察局也列入工作重點。針對非實名制登錄社群媒體，兆豐銀上周開出第一槍，暫停非實名制平台廣告宣傳，後有土銀等公民銀行加入。

不讓銀行業者孤軍奮戰，投信投顧業者也加入響應行列。劉宗聖昨天表示，未來有意響應的業者將有兩大作為，一是將暫停在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；二是暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。

投信投顧業者一直以來積極配合防詐阻詐宣導及協助警政單位蒐集疑似詐騙廣告相關訊息，對於網紅的自律管理也相當重視。

劉宗聖強調，投信、境外基金總代理人、基金銷售機構與網紅的「自律規範」相當重視事前、事中、事後管理，確保網紅發表的資訊內容不得違反證券投資顧問業務、基金銷售業務與應取得金管會許可及備查業務之相關法規規定、網紅亦不得進行基金銷售等應取得金管會許可及備查業務之行為。