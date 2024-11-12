跨國平衡產品 抗震優選

近一周跨國組合平衡型基金前十強表現優於台股大盤。法人建議，可布局跨國投資組合平衡型基金抵抗近期波動，既能分散單一資產或產業風險，也能網羅不同標的表現機會，增添多元收益來源，進可攻、退可守。

近期市場方面，保德信表示，川普勝選後，美股整體樂觀回應。其中，川普概念股更是大幅表現，至於相對不受川普政策青睞的部分產業，則出現下跌走勢，短期選舉干擾雜音隨市場消化後將逐漸消除，只要經濟不出現衰退或硬著陸，市場焦點也將轉回財報和基本面。

從過往經驗來看，第4季至隔年第1季往往是股市多頭表現最為鮮明的時間點，搭配各產業對於AI應用持續擴大，不只科技業得益，導入AI科技的企業也開始出現獲利成長趨勢，眼見AI熱潮持續，有利於科技巨頭股價表現，估計這波多頭氣勢可望延續到明年。

日盛目標收益組合基金研究團隊分析，回顧歷史上因通膨回落已達預期、並非經濟衰退而採行之降息，即預防性降息，包括：1995年7月、1998年9月、2019年8月，則隨後1至2季市場仍續漲，惟須留意預防性降息通常降息次數與幅度有限。

若聯準會不再大幅降息，新任總統執行預算支出的同時利息支出將成隱憂。以「季」來看，殖利率仍多朝向持續收斂之走勢。因此，面對目前金融市場的波動和降息預期，建議透過組合平衡型基金配置，順勢市場布局。