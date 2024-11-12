債券型受益人 連13周創高

隨著聯準會降息循環啟動，投資人愈發抓緊債券ETF投資契機，根據集保中心最新一周債券ETF受益人資料顯示，債券ETF總整體受益人數來到209.4萬人，為連續第13周創新高。觀察最新一周債券ETF受益人增加前十名，前三名都是長天期債。

近周債券ETF受益人增加最多的前三名是元大美債20年（00679B）、國泰20年美債及中信美國公債20年。第4名的群益優選非投等債則是今年債券ETF新兵，7日首次除息，預估年化配息率逾8%，因此吸引投資人進場。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，在美國經濟維持強韌的情況下，Fed採取預防性降息措施。

觀察 1995年與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現，債市受益於寬鬆環境多數上漲，此時儘管投資級公司債因存續期間較長，兩次平均報酬率32.5%相當出色。

但非投資等級債由於具備較高利率的特性，兩次同期間平均表現以33.65%略勝一籌。意味即使Fed開始降息，非投資等級債不僅資本利得可望同步受惠，也有機會獲取較高的息收。

新光投信分析，川普重返白宮後，可能大手筆擴編政府預算或增加政策開支，使華府債台繼續高築，進而牽動美公債殖利率上揚。如果投資人想追逐高殖利率甜頭，並兼顧債券標的安全性、低違約率、與高流動性，建議現階段可以選擇同樣是美國長天期投等債，債券評等為BBB級的相關ETF。因為從殖利率、票息率、違約率三大特性評估，BBB級優質債ETF相較A級投等債，更具高息收與賺未來資本利得潛在機會。

券商財富管理主管指出，美國2025年起將進入川普2.0時代，不少投信業者看準美國「BBB級」投等債，本身具高票息率及高殖利率雙優勢，近期搶募相關ETF商品，包括統一ESG投等債15+、新光BBB投等債20+兩檔月配息ETF，將分別在11月底及12月初開募。