REITs擁三多 績效正點

因降息受惠，REITs（不動產證券化）資產隨貨幣政策由緊轉鬆，行情由空轉多，加以布局標的掌握AI、電商及人口高齡化三大趨勢題材，成為降息環境下的投資選擇。理柏統計，投信投顧公會分類的不動產證券化基金共有12檔，今年來績效平均漲幅逾一成，近一年更有近二成。

觀察績效較佳標的，復華全球資產證券化基金布局鎖定資料中心、電商倉儲及醫療三大長期趨勢主題REITs；日盛長照產業收益不動產證券化基金聚焦人口結構老化下的銀髮住宅及長期照護醫療領域；富邦全球不動產基金主要持股則有專注養老住房和醫療保健物業的Welltower、全球最大的數據中心運營商EQUINIX等持股。

除了產業趨勢題材，REITs因為是與利率敏感度高產業，因降息環境也將迎來評價修復機會，成為在債券及高評價科技股之外的配置選擇。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇指出，AI伺服器帶動資料中心布建，疫情過後改變消費行為使電商崛起，推升物流倉儲需求，老年人口成長長期高於供應量成長，也讓醫療REIT躍升產業亮點，預估資料中心、倉儲、醫療等今年的「同店租金成長率」約 6-10%領先整體產業表現。

張正宇表示，降息使利率下滑、融資成本降低，有助不動產等利率敏感性高的產業景氣復甦，加上總體經濟維持擴張，預估未來租金收入的折現價值提升，可望帶動REITs獲利成長，提升產業評價。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據Nareit統計今年第2季共22檔主要投資REITs的主動式基金季度次產業持有狀況，發現醫療保健REITs第2季季度加碼及增持成長率為各子產業之冠、高達1.7%，使醫療保健產業的市場規模躍居第三名，為2010年以來最佳排名。