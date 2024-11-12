美債單周吸金116億美元

過去一周整體固定收益型ETF持續獲132.2億美元資金淨流入，其中美國債市流入金額為116.3億美元，亞洲債市也獲4.0億美元資金流入，但歐洲債市遭2.7億美元淨流出。

從債券信評看，投資級債獲90.9億美元資金淨流入，非投資級債獲19.6億美元資金淨流入。

主要固定收益型ETF資金流向

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，評估聯準會利率最終可能只會降至約4%，屆時經濟若為正成長，公債殖利率曲線轉陡下，意謂十年期公債殖利率將很容易到達4.5%~5%水準。由過去經驗，市場對聯準會政策方向的預期，易有先樂觀預期後又調整的震盪輪迴，此時更需要有豐富管理經驗的主動式基金經理團隊幫助投資人評估市場波動和風險控管，以爭取各債市更高收益機會。

富蘭克林證券投顧指出，雖然川普親商政策初期有利美國經濟及股市，但也可能導致通膨復燃及美國財政赤字惡化，增添公債殖利率彈升風險，加上川普關稅和反移民政策不利全球經濟，市場波動猶存，核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，面對川普的當選及其政策可能帶來的影響，考量聯準會應該會延續降息基調，預期美國利率還是會往下走，但重點是長短債不同調。一來，聯準會降息有利短中期債券，但長天期公債降幅相對有限，因為川普政策可能推升長天期利率，一方面財政赤字增加發債量，二方面提高關稅增加進口物價，反移民可能加劇就業缺口，通膨升溫。

許家豪建議，美債中除了美國公債，仍可留意美國公司債，因為川普減稅政策下，有望直接降低企業稅負支出；此外，振興經濟政策也有助於營收的成長，雙重效應下有機會增加企業獲利，並提高償債能力；由於違約率可望受控，因此公司債不論是投資級或非投資等級公司債，反而更具有吸引力。