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印度股票基金 有錢途

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信發行印度股票基金今年來表現
投信發行印度股票基金今年來表現

受到美國大選及中東戰事等不確定性因素影響，印度股市近期表現受到壓抑。在美選舉結果塵埃落定後，印度的經濟數據依舊強勁，加上進入消費旺季，長線經濟與產業改革政策也持續推進中，法人認為，短線拉回不失為進場建立部位的好時機，以投信發行的印度股票基金今年來表現來看，累積報酬都超過一成。

群益投信表示，印度經濟、產業動能強勁，基本面強勁，有助支撐股市表現。觀察自9月底印度股市高點以來，回檔幅度雖超過5%，不過統計2020年以來指數走勢，當印度股市波段跌幅超過5%後，在基本面強韌的支持下，短期回復力佳，長期表現更是亮眼，後一月平均漲幅6.2%、後三月近10.2%、後一年近26%，故短期評價雖逢修正，但後市料將回穩。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，近期印度公布的經濟數據依舊亮眼，最新統計的10月汽機車銷量大幅成長，同期間製造業PMI也從前月的56.5回升至57.5，顯示近期股市的回檔並非基本面因素。

此外，市場預估印度企業今、明兩年獲利成長率仍達14%以上，高於往年長期均值，經濟面與獲利面皆給予印度股市正向支持力道。

加上印度政治穩定度與政策延續性高，積極拓展基礎建設外，國際大廠也競相擴大在印度市場投資，中長期而言對印度經濟與產業實質發展為利多，投資前景可期。

野村印度潛力基金經理人陳亭安表示，印度10~11月進入節慶消費需求旺季，今年因雨季狀況佳，預估消費復甦狀況良好。

鄉村從疫情過後經濟與薪資成長偏低迷，今年在雨季結果良好下帶動消費復甦，連續兩季核心消費增長超過城市區域，就業狀況也逐漸轉佳。因此，近期調升內需消費類股的投資比重。

工業類股方面，雖然因5-8月雨季時期為傳統工業活動的淡季，工業生產年增率趨緩，但預期冬季動能即可望恢復，加上受惠於政策加持，長期成長趨勢看好。

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