越股迎轉機 長線布局

今年來越南相關基金及ETF皆為正報酬。投信法人表示，川普的勝選加劇美中貿易緊張關係，卻可能為越南帶來前所未有的發展機遇，有望使越南成為新興市場中的耀眼新星，建議可定期定額長線布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，回顧川普上一任期間的美中貿易政策，採取了一系列強硬措施。2018年7月，美國開始對價值340億美元的中國商品徵收25%的關稅。

隨關稅範圍不斷擴大，到2019年9月，已覆蓋超過3,600億美元的中國商品，稅率最高達25%。這場貿易戰不僅影響了中美兩國，也重塑了全球供應鏈格局。

張晨瑋表示，川普再次當選後，預計將延續其強硬的貿易立場。不僅可能維持現有對中國商品的高額關稅，甚至可能擴大至對所有進口商品徵收10%的關稅。在這種情況下，全球供應鏈重組將加速，越南有望成為最大受益者之一。

張晨瑋分析，越南正處於經濟轉型的關鍵時期。政府積極推動經濟改革、改善營商環境，並參與多項自由貿易協定，為吸引外資和促進出口創造了有利條件。

特別是在美中貿易摩擦加劇的背景下，越南的戰略地位更加凸顯。預計未來幾年越南將持續受益於全球供應鏈重組，尤其電子、紡織、鞋類等製造業領域等。

在經濟基本面上，日盛越南機會基金研究團隊分析，2024年前10個月經濟情勢報告顯示，多項宏觀指標持續呈現向好態勢。截至2024年10月底，越南吸引外國直接投資（FDI）總額達272.6億美元，流入越南的外資仍呈現成長趨勢。此外，2024年前十個月越南外資直接投資預估達到195.8億美元，比去年同期成長8.8%。

在企業獲利方面，日盛越南機會基金研究團隊指出，全球科技業需求暢旺及越南製造業景氣擴張，越股上市企業今年稅後淨利年增率可望上看18%，2025年企業獲利年增目標有望超20%。