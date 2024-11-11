外資提款 印度股大失血

美國總統大選不確定因素消除，但外資對亞股並不買單，上周僅有南韓獲得1.2億美元資金挹注，其他全數遭資金淨流出，印度失血逾18億美元最多，其次為印尼遭提款近3億美元，台、越、菲、泰等四股市資金流出超過1億美元。

雖然外資主要站在賣方，不過台陸兩地股市表現仍相當強勢，保德信表示，上周滬深300指數大漲5.5%，漲幅為亞股最強，其次為與美股高度連動的台股，單周上漲3.4%，東協則是馬來西亞股市上漲1.0%表現最佳，韓、泰股市也力守正報酬。

亞洲主要股市外資買賣超情形

上周陸股亮眼表現主要受惠於市場對於刺激政策的憧憬，PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，中國政府上周宣布總額為人民幣10兆元的地方政府債務再融資計畫，其中包括提高地方政府債務上限，允許額外發行6兆元的特別債券以置換目前的債務，也允許五年內再獲得4兆元的新特別地方債額度。

林哲宇表示，隨著川普勝選，美國對中國在科技和貿易方面的圍堵可能加劇，市場期待政策刺激力道進一步加碼，特別是在半導體領域的摩擦可能升溫，因此半導體的自主可控勢在必行。

林哲宇分析，中國10月出口3,090.6億美元，年增率12.7%遠高於市場預期，且創過去兩年最高幅度，而進口則較去年同期下跌2.3%至2,133.4億美元，為近四個月以來首度由正轉負，由於市場擔憂川普執政恐再次影響貿易情勢，預估在「搶先出口」的預期心理，將使短期中國出口維持強勁態勢。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，由於川普已非首次當選美國總統，在選後不確定性大幅降低下，可觀察後續川普政策走向，特別是涉及貿易、科技和稅收的政策。不過投資終將回歸基本面，台股目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，主計處也預測2024年台灣GDP成長3.9%、2025年成長3.26%，預估台股可維持多頭、類股輪動格局，拉回擇優布局優質產業及個股。