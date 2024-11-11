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日股資金回籠 長線可期

經濟日報／ 廖賢龍
近期外資進出日股動向
近期外資進出日股動向

日本特別國會昨（11）日重新選任，石破內閣再勝出，第一金投信認為，日股受政治變數干擾可望逐漸鈍化，日經指數再挑戰4萬點關卡，從外資與內資的動向觀察，9月底至今外資已連續一個半月加碼日股，買超金額達2.6兆日圓。

此外，11月5日起日股延長交易時間半小時至3點半收盤，這是日本70年來再次延長交易時間，資金面與制度面推升交易動能放大，日股後市可望重回經濟表現與經濟政策的助攻。

日股受到國內、外政治變數影響，加上央行政策不確定性等，下半年股價表現落後其他市場，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，隨11月初美國總統當選人川普重返白宮，川普強人經濟作風，帶動美元強勢，日圓走勢偏弱，日股重起攻勢，唯美國聯準會再度進行降息，日本央行重申持續升息的可能，預期日圓後市中性偏弱。

黃筱雲表示，日本貿易出口占比高，日圓走軟、加上中國大陸商品將遭遇美國關稅逆風等，出口動能可望受惠提升，推升日本企業獲利續揚表現，加上退休基金海外配置需求移轉效應等，機構法人看好日股，包括花旗、摩根士丹利等，皆上調日股投資評價，預料本周新內閣二度確認底定後，日本政局回歸穩定，有助日股信心上揚，外資可望重回正向積極態度。

黃筱雲強調，東證交易所推動改革，日本企業落實公司治理、積極回饋股東，具體政策包括增加股利發放和提升回購股票比率等，東證統計資料，累計今年初至8月下旬日本企業回購淨買入金額已突破4兆日圓，大幅領先近年同期水準，日股投資利多不斷，亦吸引散戶積極參與，日本NISA小額投資優惠帳戶統計至9月已成長至2,427萬戶，相較年初增加超過310萬戶，資金活水源源不絕湧入日股，日股基金放長線，投資前景備受期待。

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