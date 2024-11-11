美國十年期公債殖利率11月8日來到約4.3%，相接近美國啟動降息前的前高4.7%，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債（00967B）、元大優息投等債以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債，均採10元發行，11月18日至22日募集。

元大投信董事長劉宗聖指出，債券投資應回歸長線配置的角度出發，債券的債息為發行機構約定支付，具有固定收益性質，且殖利率與價格呈現反比關係，當殖利率波段走高則價格勢必來到相對低點，如今債券ETF受益人突破200萬關卡，相較於股票型ETF的千萬受益人，預期後續仍還有很大成長空間。

觀察到許多投資人透過債券配息進行再投資或其他運用，本次元大投信推出低門檻10元發行，採月配息設計的元大優息美債與元大優息投等債應對可能的降息循環均具有收益配置優勢，兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。

而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人，元大投信這次也推出國內首檔元大零息超長美債，所投資的長天期零息美債距到期日大於25年，且在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件附息債券長，相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化可能不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。