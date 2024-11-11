氣候變遷基金 布局兩撇步

聯合國氣候峰會（COP29）即昨（11）日起至22日於亞塞拜然首都巴庫登場，但眼前面臨川普2.0時代威脅，針對氣候變遷基金操作，投信法人提出兩大因應策略，一是善用全球化布局，避開易受川普政策影響的領域，另一是精選「美國製造」受惠標的。

富蘭克林證券投顧指出，參考2023年氣候峰會經驗，氣候峰會後一個月史坦普全球乾淨能源指數漲5.97%、後六個月漲9.44%，顯示氣候峰會可視為是驅動氣候變遷主題投資的一大觸媒。

國內核備環境生態產業股票型基金績效

氣候峰會是敦促各國採取氣候行動的重要場合，不過，川普已宣示將取消美國的減碳承諾，可能讓今年達成重要協議的難度升高。富蘭克林證券投顧表示，川普2.0可能會減緩美國應對氣候變遷的行動速度，但不會改變全球淨零排放的方向。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，在共和黨全面執政下，未來可能會推動嚴重阻礙乾淨能源倡議的立法，但要完全取消通膨削減法案（IRA）將是艱鉅的任務，涉及可能持續數年的法律挑戰。

克雷格．卡麥隆推演兩情境，預期共和黨可能針對法案中缺乏成本競爭力、嚴重仰賴補貼及創造有限就業機會的內容進行削減或廢除，反之，具備生產成本較低且有助於就業機會的產業，所受影響將較小。

面對川普2.0對氣候變遷主題的風險與機會，克雷格．卡麥隆採取兩策略因應，一是透過全球化布局，避開易受川普政策影響的領域，例如未來川普政府可能透過行政命令限制新的離岸風力發電審批，因而團隊先將離岸風力發電的布局側重在英國等地；二是精選美國製造受惠標的，例如太陽能產業面臨的政治風險不大。

百達環境機會策略投資團隊認為，川普勝選，美國股票和美元大幅上漲，符合預期。現在懸而未決的問題是，川普政府和共和黨控制的參議院將如何影響環境機會市場。

百達環境機會策略投資團隊表示，環境機會策略投資組合目前沒有直接持有依賴《通膨削減法案》補貼盈利的美國風能、太陽能、電動車、電池或綠氫等被認為是「最高風險」企業，理由是這些產業可能受到政策或資金全面廢除影響，同時避免依賴政策或補貼盈利的公司或技術，例如，選擇義大利電網公用事業公司Terna，其不受美國政策影響。