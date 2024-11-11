股票型 大額資金湧入

過去一周整體股票型ETF再獲496.8億美元大額資金淨流入，單美國市場就獲421.8億美元大額資金淨流入，亞洲、日本、中國與歐洲也分別獲39.3億、20.6億、5.5億與5.0億美元資金淨流入，反觀拉美市場遭2.2億美元淨流出。

美國總統大選落幕，川普再度入主白宮，加以共和黨取得參議院多數席次且在眾議院取得領先優勢，市場預期未來將推出減稅、放鬆監管等措施，激勵美股上演慶祝行情大漲，並再創歷史新高價位。

富蘭克林坦伯頓研究院院長史蒂芬‧多佛指出，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能會在未來幾天和幾周內延續，因預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，有利於能源原物料類股，另外監管負擔減輕有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股等。

迎接川普2.0時代，富蘭克林證券投顧預期美國資產將延續強勢，除了AI引領科技產業型基金穩居主流之外，股市操作建議可增加美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，統計自1948年來，美國選後至年底，美股平均有1.1%至1.4%左右的單月漲幅表現。目前美國總經環境健康，股市廣度改善且企業獲利成長前景看好，短線因市場情緒或非經濟面因素造成的修正提供擇優布局機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，後市來看，美經濟具韌性，貨幣政策寬鬆方向未變，投資將回歸基本面。