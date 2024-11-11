將來銀行開賣瀚亞15檔境內基金 買得到這兩檔百億規模熱門基金

瞄準年輕世代族群習慣使用數位銀行或純網銀，進行相關金融交易，瀚亞投信攜手將來銀行，11月5日正式開賣15檔瀚亞境內系列基金。投資人可直接透過將來銀行申購兩檔百億新台幣規模的美國高科技基金及印度基金，以及台股科技基金最悠久的高科技基金，並享有0手續費與0信託管理費的基金投資優惠，搶攻年輕投資族。

根據將來銀行統計，該行用戶25歲到44歲族群為大宗，占比約三分之二。瀚亞投信期許攜手將來銀行，藉由其客群優勢，成功對接年輕族群投資理財需求，共同攜手實踐普惠金融之願景。

瞄準年輕族群的投資屬性，瀚亞投信精選15檔、共22個級別境內新台幣計價基金在將來銀行上架，主題與類型相當多元，涵蓋近年來市場相當熱門的科技、印度及台股基金，還有兼顧收息與風險平衡作用的債券型及組合型基金，豐富的產品線提供投資人選擇。

尤其備受投資人關注的AI題材的科技股，又以美國與台灣科技股表現尤佳，瀚亞美國高科技基金與瀚亞高科技基金分別聚焦美國與台灣市場，提供更多投資人布局機會；其中，瀚亞美國高科技基金績效表現位居同類型產品的前段班，使今年以來至9月底，規模已成長70%至新台幣114億元。

另一檔瀚亞台股長青樹-瀚亞高科技基金，今年恰逢成立第30年，是台灣成立最久的台股科技類基金，長期經歷多個金融危機與景氣循環淬鍊，短中長期績效表現亮眼，台股經理人團隊具備一定程度上的操作實力。

同時，境內成立最悠久且規模最大的印度股票基金-瀚亞印度基金，也第一時間上架將來銀行，基金最新規模突破新台幣170億元，投資人可直接用新台幣投資。受惠於供應鏈轉移，加上人口紅利優勢，印度逐漸成為下個世界工廠，經濟成長率也以每年7%以上的速度向上，亮眼的基本面也反映於股市，印股長線上漲行情也備受市場期待。

瀚亞投信表示，透過網路進行理財投資愈來愈普遍，隨著純網銀的問世，也陸續獲准銷售基金，瀚亞投信樂見此發展，也讓投資人多一個管道可以進行投資，透過多元且方便的服務，讓理財投資這件事變得更簡單。