美國聯準會（Fed）在上周的利率會議中宣布降息1碼（即0.25個百分點），符合市場預期。由於市場擔心美國通貨膨脹下滑速度恐怕不如預期，對於Fed未來的降息速度看法趨於保守。法人指出，市場不確定因素仍多，建議以優質股票搭配優質債券，並且進行全球布局，以分散風險。

品浩（PIMCO）首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）分析，最近數據顯示，美國經濟表現更具韌性。Fed主席鮑爾也指出，經濟下行的風險已逐步減少，同時強調長期通膨預期仍穩定。這意味Fed可能將採取更緩步的調整，並暗示12月會議有機會暫緩變動。

川普上周在美國總統選戰中獲勝，且共和黨將完全執政，市場擔心通膨將因此加劇，影響Fed降息前景。富達國際全球宏觀及策略配置主管亞墨德（Salman Ahmed）表示，12月的利率會議將是關鍵。若明年財政政策引發再通膨風險，終端利率可能高於目前市場預期。屆時若關稅再驅動通膨，不排除升息可能再回到市場與Fed的討論選項。

富蘭克林證券投顧指出，Fed維持寬鬆政策基調並展現對美國經濟的信心，加上投資人對川普政府減稅、放寬監管等友善市場政策抱以期待，有利美國資產維持強勢，惟後續仍須關注川普關稅及反移民政策，建議以平衡型及債券型基金為核心，股市建議多路並進掌握’創新趨勢和川普政策紅利。

展望未來，亞墨德指出，由於中東、俄烏等地緣風險猶存，加上美國未來政策尚未底定，預料市場仍將持續震盪。投資方面，建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券，做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好科技股長線展望。

富蘭克林固定收益團隊投資長桑娜．德賽表示，評估Fed利率最終可能只會降至約4%，屆時經濟若為正成長，公債殖利率曲線轉陡下，意謂十年期公債殖利率將很容易達4.5%~5%水準。