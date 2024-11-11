長天期投等債 有魅力

美國聯準會（Fed）開啟降息循環，國內投信年底前新募基金以債券ETF為主力，多重資產收益型基金為輔。投信看好美國進入降息循環，認為長天期投資等級債最能受惠，期望兼顧收益及資本利得。

Fed繼9月18日降息2碼（即0.5個百分點）之後，11月7日又降息1碼，市場預估Fed到明年仍將持續降息。從投信最近全新募集及追募產品的狀況可發現，國人最熱愛長天期美債ETF，熱門美債ETF已第20次追募。

除長天期美債ETF外，多重資產基金是投信新募產品的另一焦點，下半年以來尤其明顯，希望在瞬息萬變的金融市場中，提供投資人攻守兼備的產品。

投信近期新募基金 圖／經濟日報提供

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金今（11）日將開募，鎖定台灣股息搭配美國債息；合庫Al多重資產基金則將於12月2日開募，放眼人工智慧（AI）長線題材，是合庫投信8月以來推出的第二檔多重資產基金。

台新台灣AI優息動能則於14日開募，是國內首檔結合AI及優質股息概念的台股ETF，是近期唯一檔純股票新募產品，也可能是年底前最後一檔台股高股息ETF。

18日有三檔ETF同步開募，即元大優息美債、元大優息投等債、以及元大零息超長美債等三檔債券ETF，發行價都是10元，全都布局至少10年期的美元債券。

元大零息超長美債更是國內首檔零息美債產品，持債天期距到期日大於25年，且零息債券採相對面額折價發行，在發行期間不付息，持有到期後償還本息。由於這檔ETF更能敏銳反映美債殖利率變化，適合追求資本利得的投資人。

新光BBB投等債20+則於12月2日開募，同樣鎖定BBB等級債，看好美國降息期間投資等級債表現出色，追蹤「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，且選定票面利率大於5%的債券，發行價10元，月配息。