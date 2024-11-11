FOMC會議本月8日決議降息1碼，此次FOMC會議內容與前次一致維持謹慎且經濟觀點符合預期，對未來降息路徑維持較中性的態度，而就業市場為影響降息速度的重要考量，也提及經濟優於預期、下行風險減弱，聯準會（Fed）將繼續穩定降息，有利風險性資產偏好，投資人可定期定額布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，Fed降息1碼，會後聲明刪除先前對通膨正向目標區間邁進的用詞，對就業市場描述偏向正向，Fed主席鮑爾強調目前政策利率仍具限制性、降息有助維持目前經濟表現，故市場預期12月將再降1碼。

日盛投信台股投資研究團隊指出，基本上市場對於經濟前景樂觀，只要通膨趨勢沒有因川普關稅等政策死灰復燃，Fed仍將繼續穩定降息，有利風險性資產偏好，並將繼續有利於股市表現。

美國大選落幕，共和黨總統與國會皆勝出，政策較容易推動，雖然川普對我半導體晶片政策仍未明朗，但回推台股評價相對合理，市場將回歸基本面，可逢低布局AI相關電子股。AI伺服器供應鏈第4季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，仍為觀盤重心。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，川普勝出，美股大漲回應，以科技股為主的那斯達克指數再攀新高，也激勵台股重回各均線之上，預期盤勢將回歸基本面檢視。目前預估，2025年美股及台股企業獲利仍有雙位數成長，加上台股在AI供應鏈扮演關鍵角色的地位不變，有利大盤延續多頭走勢，若遇震盪修正，建議可逢低布局，可留意受惠新AI晶片於第4季問世的受惠供應鏈標的，以及財報公布表現亮眼的消費性電子族群。

統一投信分析，目前美國通膨仍高於聯準會設定的2%目標，後續降息腳步可能放緩，但貨幣寬鬆趨勢不變，對股市而言，資金面利多依然存在。