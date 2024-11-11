全球市場觀測站／美股夠力 後市看漲

上周美國總統大選與聯準會利率會議等兩項不確定因素消除，股市恢復上漲格局，美股表現亮眼；債市方面，美債殖利率先漲後跌，單周漲幅收斂，殖利率較高如美國非投資級債券、邊境市場債漲勢領先。法人認為，美國總統大選結束，美股後市看漲。

野村投信表示，美國總統大選選前民調顯示雙方勢均力敵，市場擔憂選舉結果恐無法立刻揭曉並陷入僵局，因此美股在選前呈現震盪整理走勢，但開票後川普領先態勢明顯，且共和黨也贏得國會多數席位，為川普未來政策推行開綠燈，包括減稅以及放寬金融業、能源業等監理規定等均可望實施，美股展開慶祝行情。除科技股可望延續亮眼表現，美國羅素2000指數上周漲幅達8%以上，在降息以及未來減稅等潛在利多支持下，美國中小型股後續表現可期。

債市方面，聯準會上周利率會議後降息1碼，符合市場預期。由於美國公債殖利率在總統大選前已經大幅上漲，10年期美債殖利率一度來到4.4%附近，在聯準會宣布降息後出現回落。野村投信指出，川普選前的提高關稅政策引起投資人對於美國通膨再起的擔憂，聯準會此次降息1碼，且12月可能再降息1碼，但明年的降息幅度與速度均須視川普政府上任後的政策與經濟數據而定，這部分有較高的不確定性，美債殖利率亦可能較為波動，建議以債券殖利率較高的美國非投資等級債為主。

上周中國股市表現亦相對突出。中國10月出口數據年增率達12.7%，創下2023年4月以來新高，遠高於市場預期，主要是預期川普可能勝選、廠商預先訂貨出貨所帶動。除了出口成長帶動，市場預期中國政府將會推出更多刺激經濟政策，亦帶動投資買氣。過去中國股市已連續三年的低迷行情，導致評價相對其他地區股市偏低，全球資金對中國股市低配，也加速這一輪的上漲行情。