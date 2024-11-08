美大選後 四類題材不退燒

美國總統大選川普勝選入主白宮，帶動6日美股四大指數開高走高，終場美股四大指數齊揚，美元指數攀升至7月以來的最高水平。投信法人指出，選舉過程順利有助金融市場短線上演慶祝行情，加上共和黨完全執政，美股漲勢可期。

富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示，在共和黨同時贏得總統及參眾議院多數席次下，S&P 500指數平均年化報酬率為16%，此際全球正處於景氣溫和增長、聯準會等主要央行延續寬鬆貨幣政策，加上即將迎來傳統消費旺季，有利風險性資產年終至明年初旺季行情。

境內外美國股票基金績效

預料美股將逐步回歸基本面，投資人也將從新政府政策中尋找新的投資方向，包括減稅、放寬監管、關稅及移民等重大議題。除了看好AI引領科技產業型基金穩居主流之外，由於共和黨政策傾向放寬監管、支持傳統能源及貿易保護政策，將嘉惠醫療、金融、石油燃氣探勘，以及面臨重大勞動力或環境監督的產業（如原物料、農業及工業）。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，川普聚焦在減少監管、降低稅率，但可能會增加政府支出與提高關稅，選後市場波動猶存。值得留意的是，對美股而言，無論誰執政均表現良好，投資人並不需要過度擔憂選舉帶來的干擾，投資策略上可持續聚焦於數位轉型、基因組學與醫療創新、能源轉型、製造業回流等四大主題。

美盛銳思美國小型公司機會基金吉姆．斯托菲爾指出，由於小型企業往往比大型公司具有更多的營運槓桿，經濟成長對於小型股非常重要，而降息是推動經濟成長重新加速的一個因素，也是推動未來小型股併購活動的關鍵因素。此外，在美國政府的基礎建設資金投入、供應鏈回流趨勢以及電網電氣化的需求增加等因素帶動下，特別是在天然氣和AI資料中心相關的領域，也為小型股提供了良好的成長機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎強調，預期美股將以類股輪動的方式支撐大盤，盤面預估將呈現高檔震盪格局。