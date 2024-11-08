基金特蒐／全球消費基金 還有戲

全球股市今年來持續維持多頭走勢，聚焦選擇性消費及創新科技等多主題的復華全球消費基金，因今年來國家及產業配置布局得宜，績效報酬近三成，表現亮眼。

展望後市，復華全球消費基金經理人龔曉薇認為，美國進入降息循環、經濟維持擴張，將推升購買力回溫，選擇性消費類股可望有評價修復機會，搭配強勢的科技創新題材與核心消費投資亮點，全方位掌握全球股市產業投資機會。

復華全球消費基金經理人龔曉薇。 復華投信／提供

成立於2013年11月的復華全球消費基金，掌握全球消費市場受惠新興國家中產階級興起及消費力提升、已開發國家創新型消費崛起等，帶來的消費成長商機。經理人隨景氣循環位置彈性配置選擇性消費及必需品消費類股，同步掌握景氣復甦時的超額投資報酬機會並追求長期盈利增長。

復華全球消費基金掌握疫後復甦商機，理柏資訊統計截至11月7日，該基金近一、二年績效報酬分別為35%、42%，今年來有近三成，近半年面臨美國經濟衰退疑慮、AI產業變現能力遭質疑及美大選等變數，仍繳出雙位數正報酬表現突出。

復華投信官網月報顯示，復華全球消費基金目前持有美股部位逾五成最高，其次是亞股逾三成，再搭配歐洲等市場；產業前三大以非核心消費占比近五成最多，其次是資訊科技近二成，核心消費約12%，再搭配工業、醫療保健、公共事業類股。前十大持股有精品龍頭路易威登集團（LVMH）、電商龍頭AMAZON、UNIQLO母公司FAST RETAILING，以及AI指標股MICROSOFT，其中AMAZON、FAST RETAILING今年來股價漲幅逾四成，成為挹注基金績效的正面助力。

龔曉薇表示，消費類股表現在多頭時期不如科技股強勢，若要在全球股票型基金中突圍，則必須透過選股策略，她認為從Top-down總經出發由上而下判斷，考量利率、貨幣政策及總經數據判斷當前景氣多空，再決定選擇性消費與必需消費比重孰重，並採七三配置比例，以具創新題材的選擇性消費產業為主軸，透過成長股布局，創造超額投資報酬機會。

舉例來說，今年上半年美國消費市場疲弱，就拉高經濟能見度高的印度跟日本內需股票抵銷歐美弱勢股表現；當強勢市場漲多，再回頭加碼美國優質品牌企業，透過逢低布局品牌價值掌握反彈契機。

龔曉薇進指出，個股挑選先剔除進入門檻低、競爭者眾、容易被替代之產業標的，再從商業模式中找出競爭優勢如規模經濟、品牌認知、提供服務屬性或情緒價值中汰弱留強，同時增加國家配置上的廣度為投資組合加分。她說，過去投資研究及操盤17年當中，研究範圍擴及美、中、日及新興亞洲如台、韓、東協及印度，其中印度拜訪公司次數，可能只輸印度基金經理人。

在非消費產業布局部分，龔曉薇衡量標準是進入門檻及產業定價能力，並掌握新興產業機會，她認為，技術含金量高且重資本支出的科技業，可享有高營收增長、高毛利獲利。