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川普行情布局美股正夯 這檔全球科技基金今年唯一賺四成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球一般型基金今年報酬前十強。(資料來源：晨星)
全球一般型基金今年報酬前十強。(資料來源：晨星)

川普重返白宮，聯準會如預期降息，華爾街連日上演慶祝行情，加上美股第4季向來表現搶眼，布局美股正是時候！惟指數已經飆到歷史高檔區，避險意識不可少，投資人可選擇優質全球型基金，定期定額累積資產部位。據晨星統計，今年績效前十強的全球型基金，有七檔報酬率超過三成，其中，統一全球新科技基金更是今年唯一賺逾四成的強基金，今年累積報酬率達43.56%。

據JPMorgan統計，自1936年以來，每逢美國選舉年，美股第4季股市表現都相對領先，平均漲幅2.5%，優於第1季的0.6%、第2季的2.3%、第3季的1.5%表現。即使川普前一個任期期間（2016/12/30~2020/12/31），啟動貿易戰、又遇到新冠疫情逆風，但據Bloomberg統計，川普前次執政，仍為美股帶來累積超過八成的漲幅。投資專家分析，主要是川普的經濟政策傾向於減稅和放鬆監管，大幅降低了企業稅率，有利於企業利潤擴大，從而提升股市表現。

進一步回歸基本面來看，投資專家表示，科技股財報好壞參半，美國AI零組件供應鏈受惠AI資料中心終端市場需求持續強勁。雖然各大雲端服務商財報表現不一，部分企業第4季展望略低於市場預估，但數位廣告展望正向、AI在軟體的貢獻度持續提高，獲利率因縮減開支和經營效率顯現，優於市場預估，企業持續擴大資本支出仍為市場焦點，對於明年的資本支出展望維持正面看法。

選股策略部分，投資專家建議，可聚焦AI伺服器、通訊設備、資料中心相關基礎設施產業，同時看好受惠AI應用滲透的軟體應用企業，全球半導體依舊是長線投資主軸。

AI 川普

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