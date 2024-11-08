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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

台股基金 進場時機到

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
2000年來美大選後台股表現
2000年來美大選後台股表現

美國總統大選底定，短期不確定因素消失，投信法人表示，根據過去歷史數據，共和黨全拿有利股市表現。而對台股而言，2000年來美國總統大選後台股平均表現佳，投資人可趁機分批布局，把握台股基金或台股ETF投資契機。

群益投信表示，統計2000年以來美國總統大選後台股後一月、後三月、後六月、後一年平均表現分別為3.3%、13.2%、18.3%、16.6%，漲勢相當亮眼。進一步來看，川普當選後主要觀察其是否如選前宣稱將對所有中國商品加徵關稅，包括取消最惠國待遇，以確保中國無法通過渠道國（如墨西哥）輸出貨物、阻止中國購買美國資產、對墨西哥製造的中國汽車加徵100%關稅等。

整體而言，去全球化已成顯學，美國企業要去中化，中國企業要去美化，在全球供應鏈擁有相當優勢的台灣，自然變成大家要搶的對象，對台灣企業有利，且台灣企業多半已完成中國以外的產能布局，可彈性因應各種關稅變動。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，川普上台後，投資布局看好台積電概念族群、AI伺服器與零組件、比特幣相關資產、光通訊、 製鞋等，這些領域在未來有強勁的成長潛力，相關公司具基本面支持，能在市場波動中提供相對穩定的報酬。

此外，由於台積電主要從事代工業務，即使川普提高關稅，對其影響也不大，台積電在全球半導體產業中的地位穩固，尤其在先進製程上客戶難以轉單。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君分析，根據統計，近10年遇到的兩次美國總統大選，過程都會對台灣金融市場帶來不小的起伏，但選後無論60或120個交易日，台股均以上漲作收。若觀察占權值大宗的電子指數，上述期間平均報酬分別為18.1%與22.5%，更勝大盤。

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