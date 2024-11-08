美投等債、金融債 後市可期

美國總統大選結果揭曉，由川普領軍的共和黨，分別拿下總統大位及參眾兩議院，出現美國少見的完全執政局面。投信法人分析，川普的金融政策將較賀錦麗寬鬆，而美國大型企業及金融機構體質相對穩健，投資人可布局美國長天期BBB以上投資等級債、金融債ETF。

投信法人分析，川普完全執政，短線可能加速市場重炒川普交易概念相關資產，包括美元強升、美國公債殖利率衝高，加密貨幣比特幣也狠漲，但中長期來看，川普主張對企業減稅、擴大財政刺激方案，並對科技、金融、醫療保健，及能源等產業放寬監管，預期對美國大企業營運前景增添新一輪成長動能。

券商財富管理主管表示，從選前政見來看，在川普企業減稅政策助攻下，有利於海外營收占比高的大型股公司；根據歷史統計，選舉不確定性因素消除後，長線資金有望進場。

對債市而言，將回歸貨幣政策與經濟數據基本面，近期美國就業動能再度出現放緩，但經濟驚奇指數出現由負轉正，代表軟著陸仍為主要情境，且近期投資等級債出現資金回流，顯示投資級債券仍有表現機會。