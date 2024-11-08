固定收益型 魅力湧現

美國大選落幕，瑞銀資產管理美國多元固定收益主管Scott Dolan昨（7）日表示，因通膨已接近目標，幾乎大多數已開發市場的中央銀行採取降息的寬鬆政策，有利固定收益資產；多數信用市場利率處在高位，殖利率或收益率具有相當吸引力。

瑞銀資產管理偏好非美國企業的投資等級債、歐洲和亞洲的非投資等級債及新興市場投資級別的企業債。

Scott Dolan指出，投資級債券的絕對收益率應能支持高品質信貸需求，即使基本面開始惡化，隨著經濟增長放緩，降級可能增加，但這軌跡應可控制，不致有額外波動，利差可保持在合理範圍內。而非投資等級債券的利差足夠高，能吸收因經濟增長放緩而帶來的合理波動和信貸損失，隨經濟增長放緩，違約率接近歷史平均水準，但估值已反映風險，將繼續在所有市場尋求較高品質及較短存續期間的債券。

此外，新興市場因各國經濟逐漸降低從低增長中恢復，加上貨幣政策相對寬鬆，估值具有吸引力；中國大陸最近的刺激措施提振增長希望，也是新興市場改善的重要催化劑。瑞銀對亞洲非投資等級債持正面看法，因其估值具吸引力且大陸房地產部位已減少。

保守投資者通常將資金放在貨幣基金或銀行存款帳戶，Scott Dolan提醒，當銀行利率愈調愈低，這類固定收益會遞減，因此尋求平衡型的固定收益資產較好。此外，雖然通膨已接近目標，但如果預期的降息未實現，很可能推高債券殖利率，並廣泛增加政府債券市場和風險資產的波動性。另一方面，目前全球深度衰退是尾部風險，大陸和歐元區已經歷低於趨勢的增長。