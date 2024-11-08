電動車商品 錢景閃亮

美國總統大選川普勝出，雖然川普選前放話，上任將推動取消電動車補助，不過，市場減碳當道，電動車發展大勢所趨將進入平價化時代，且降息也有助於帶動平價電動車銷售增長。法人認為，電動車相關ETF的中長期股價表現不看淡，投資人宜中長線布局。

特斯拉今年第3季財報表現超乎市場預期，營收達251.8億美元，年增8%。執行長伊隆．馬斯克還重申2025年上半年將推出價格低於3萬美元的平價電動車型，強調2025年特斯拉的汽車銷量，將再成長20~30%。

新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌認為，若有更多平價電動車上市，搭配車廠促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往全自駕趨勢發展加快，以及AI加速推動智慧汽車革命，將持續帶動全球車用電子配備轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘坐體驗將不同以往，均有助於全球電動車相關供應鏈銷售滲透率持續拉升，激勵銷售動能持續向上，股價中長線仍大有可為。

中信綠能及電動車ETF（00896）經理人張苡琤表示，2024年車市雖逢逆風，但全球新能源車市場持續成長，主要受惠於各國政府嚴格的排放標準，如美國拜登政府的最新規定及歐盟的禁售新燃油車政策，預估2023-2030年均複合成長率將達12%。電動車指標企業特斯拉日前公布財報，顯示毛利率已落底，且展望也優於市場預期，帶動股價上揚，激勵電動車相關供應鏈表現。

國泰智能電動車ETF（00893）今年來漲幅已超過三成，該ETF前兩大持股為特斯拉占16.90%及輝達占15.04%，特斯拉預計明年推出的平價電動車計畫，未來有望有更多利多政策，加上電動車屬非必須消費品產業，在過往共和黨執政期間，多能有亮眼表現；另一大持股輝達股價登頂，黃仁勳開口「買越多賺越多」，全球排隊都要買的GB200超級晶片，挹注輝達營收，投資人可參與這波投資機會。