日股長多 定時定額布局

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

全球金融市場昨（6）日表現緊繫美國總統大選開票進度，隨川普拉大與賀錦麗差距，美元走強，日圓驟貶激勵日股昨天強冠亞洲主要股市。投信法人表示，從政策面、經濟面、資金面及評價面等四面向來看，日股長多格局並未改變，想進場又擔心短線回檔的投資人，不妨透過定時定額布局。

野村日本策略價值投資團隊認為，隨著美國大選的不確定性結束，先前觀望的美國科技大廠資本支出計畫將再度回升。另外投資團隊也特別留意到來自中國的工廠自動化需求與機器人訂單正在快速增加，有利日本相關企業獲利上升。

野村日本策略價值投資團隊仍看好日本股市中長期發展，主因是執政黨將推出更為有利民生經濟的政策，而且先前市場擔心石破茂主張的金融所得稅等課稅計畫將會被迫中止，也是有利投資人信心。另外，日圓匯價短線趨弱，更有利日本出口類股表現。除出口類股外，投資團隊也看好兩大類股，一是機械工業類股，尤其是與機器人領域相關的工業大廠；二是具訂價能力優勢類股，例如隨著日本從通縮變成通膨，今年以來有更多企業恢復訂價調升能力，像是鐵道公司JR 東日本去年以來大幅調高票價，帶動公司獲利跟著回升。

展望2025年，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著日本企業股價淨值比（PBR）改革助燃日企轉骨，幫助日股享有價值重估（Re-Rating）的上漲動能，企業獲利提升企業持續提高資本支出與加薪調整，並加大股利發放與股票回購，以達提高股價表現目標，製造業持續復甦、政策支持經濟成長題材，加上擺脫通縮、通膨數據續揚為日本經濟與股市帶來利多，低利率與便宜日圓仍有利企業經營及重貿易出口，有利日股後市表現。

當前全球主要國家都採取降息政策，日本是少數升息國家。法人預料日本央行將採取溫和地執行升息。