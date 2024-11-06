主動型全球基金 報捷

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今年全球多頭再度由成熟市場領軍，MSCI世界指數上漲逾15%，盤點境內外發行超過130檔全球股票型基金中，績效勝過MSCI世界指數的檔數達76檔，即超過半數打敗大盤；若篩選勝過MSCI世界指數同期漲幅超過10個百分點的基金，則有12檔境內外基金勝出，反映出主動型基金操盤團隊的選股價值。

保德信指出，主動型全球型股票基金的擁有兩大優勢，第一是因為各產業皆可布局，較不易錯過單一產業的多頭趨勢，且若搭上趨勢成長列車，相關標的持有時間越長，報酬率能隨之成長，第二則在於能針對市場變化做靈活反應，包括增持趨勢成長股、調降成長不如預期的產業配置，或是成長動能已下滑的個別公司等。

PGIM Jennison客戶投資組合經理Douglas L. Richardson表示，近期市場受到美國總統大選影響走勢震盪，不過，展望科技、醫療、非必須消費、通訊服務等產業，2025年的成長性仍無庸置疑，據統計顯示，MSCI世界指數中，僅有27%為高速與穩定成長的個股，反映出產業或企業的成長性有集中性的特質，因此選出營運獲利高速成長的企業才是關鍵。

境內外全球股票型基金

從股價相對本益比來看，Douglas L. Richardson認為，AI能帶入實質現金流並轉換為企業獲利，在AI持續驅動下，產業將由現在的雲端、AI模型等，進一步升級至應用軟體，如語音助手、圖像識別應用、自動化客服或聊天機器人等，這些應用軟體不同於AI開發工具或平台，而是真正落實到滿足終端消費者的使用，也將進一步帶動企業獲利提升。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美股盤面呈現類股持續輪動，但缺乏主流，故操作上以選股為主，布局低基期與低波動個股，並搭配具成長性、未來有潛在資金進駐機會的部分類股。看好半導體在內的科技股，財報季若遇不理性回檔，可伺機加碼，因為AI相關的終端需求仍略優於非AI，邊緣商機發酵將延後至年底。