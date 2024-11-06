非投等債 基本面有撐
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聯準會（Fed）啟動降息循環，有助長線景氣築底回溫，支撐企業盈餘成長動能。法人指出，過去一個月非投等債相對抗跌，各期別績效依舊領先其它債券指數。因此在基本面支撐下，可觀察非投等債後市表現。
標普500企業累計已公布今年第3季財報352家，其中獲利優於預期有265家，達75.3%，整體美股第3季財報季表現良好，獲利優於預期比例接近八成。
此外，美國經濟近期朝向軟著陸及降息預期下滑，債市面臨獲利了結賣壓，美國十年公債殖利率大幅躍升。日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，Fed此次降息應屬於預防性措施，美國經濟成長、通膨率以及就業仍處於軟著陸經濟型態。
然而，近期強勁就業及通膨數據顯示聯準會或將放緩降息步伐，避免大動作加劇金融市場波動，短期在總統大選干擾下，政策的不確定性升高導致利率敏感度較高的債券市場回調。
相反地，歐洲及英國央行在通膨放緩的步伐加快下，將繼續處於明確的寬鬆周期。
此外，隨著強勁的非農就業數據公布，美國近期經濟數據亦多高於預期，信用市場的總體經濟環境有所改善，推動非投等債的需求和資金流。
同時在資金寬鬆環境下，企業將可進行資本重組並強化資產負債表，而債券殖利率下降和初級市場熱絡，也增強企業併購活動。
其中，追逐高殖利率交易激增，反映市場對於新發行債券的需求，而具有優異基本面及高殖利率的非投資等級科技債券將相對受惠。
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