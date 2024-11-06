半導體族群 拉長布局

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普將重返白宮，但其日前再次提及「保護費」敏感字眼，讓股市打寒顫。投信法人表示，川普政策必須等到他上台後確認，有時只是選舉語言；現階段看來人工智慧（AI）長線趨勢不變，半導體產業可望持續受惠，仍可長線布局半導體ETF。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果底定，不確定性因素可望消弭，且AI相關企業公布財報，多數優於市場預期，例如AI概念股Palantir Technologies（PLTR），近期股價受惠優異財報，連番大漲，凸顯AI正開始發揮變現能力。

張圭慧指出，「護國神山」台積電已於法說會強調，AI需求仍強烈，AI無泡沫化的疑慮；而最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期；建議投資人可分批布局半導體相關ETF，其中又以半導體與先進製程相關股票後市最受看好，或透過一籃子優質股票布局成長性高的台股ETF，掌握具產業前景、以及具有成長潛力的題材。張圭慧舉例先進製程概念股的家登（3680）、中砂說明，家登為全球半導體極紫外光光罩盒（EUV Pod）龍頭，而中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學。此外，電源供應龍頭廠矽力受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。