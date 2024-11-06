川普概念商品 強勢領漲

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統大選情勢底定，開票後川普選情一路領先，市場預期有利經濟與股市，且共和黨掌握參議院，川普完全執政等利多，推升道瓊期指大漲逾千點，帶動川普交易紛紛大漲成為盤面熱點，如虛擬貨幣、國防等川普概念ETF上演慶祝情。

川普交易再起，因他向來對加密貨幣持友善態度，更曾表示若勝選將建立比特幣儲備，且永不出售，比特幣市價已先飆升，再刷歷史新高；同時，上次川普任職美國總統期間，美國軍費大增創高，今年競選要求歐洲、台灣等國大舉提高軍費，全球航太防衛概念股噴漲。

連帶盤面上相關概念ETF也上演川普勝利高歌行情，其中，單日最飆的就是國泰數位支付服務，市價大漲6.04%，而第一金太空衛星、國泰費城半導體、富邦日本、元大全球AI等漲幅也都在3.5%以上。

對此，國泰數位支付服務經理人楊庭杰分析指出，今年以來相關產業利多消息不斷，年初美國SEC宣布核准發行比特幣ETF，4月完成比特幣四年一度的減半；英國退休金諮詢公司近期宣布，已成功指導英國第一家退休基金配置比特幣，顯見比特幣未來漲勢普遍受到專業投資機構看好；9月底金管會正式宣布開放專業投資人可複委託投資海外虛擬資產現貨ETF等，市場期待更多放寬政策。

科技相關主題ETF也反應美國經濟傾向軟著陸情境，川普主張企業與個人全面減稅，短期有助提振經濟及市場成長動能。

台新全球AI研究團隊表示，美國總統大選後股票表現將優於債券，美國經濟經濟動能開始趨緩但有韌性，分析師預估S&P 500企業2024~2025年展望持續正向，其中獲利成長率更是連二年達二位數。

在穩健的基本面做後盾，配合聯準會將展開降息，進一步挹注資金活水，美股後市漲升行情仍可期，建議遇回檔修正逢低分批布局。

ETF新兵元大全球航太與防衛科技也是川普勝選的受惠ETF，5日以124億元規模成立，是近期募集成績最好的一檔。

其追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數昨日大漲2.5%，指標成分股中日本航太防衛龍頭三菱重工大漲9.8％。