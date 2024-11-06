成長型基金 長線勝率高

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統大選受全球矚目，川普（Donald Trump）確定當選美國總統，其政策態度、走向為市場帶來的機會以及風險須持續關注。法人建議，成長型基金專注於基本面，長線定期定額勝率高，同時也較不受短期政治因素影響。

PGIM Jennison客戶投資組合經理 、董事總經理Douglas L. Richardson表示，短期的政治變動或美國總統選舉結果，對於長期投資策略、以及成長股影響有限，因此包括全球成長型股票、美國大型成長股等，投資決策應基於公司基本面和成長潛力，而非短期政治變動。

成長型相關基金近期表現

對於人工智慧（AI）與科技創新，Douglas L. Richardson認為，AI是來真的，況且生成式AI的成長才剛開始，該領域已從基礎設施建設轉向變現階段，展望十分樂觀。

同時，策略上也會尋找具有破壞式創新等公司，尤其該類公司早期階段不會賺取大量利潤，通常多會將資金用於投資，並建立未來競爭優勢，因此長線來看，投資回報率也較大。

其中，輝達（NVIDIA）作為AI基礎設施的領導企業，在許多投資組合中被認為是重要標的。

風險管理的方面，他強調靈活應對政策等變動，其中台灣半導體供應鏈前景可期。

此外，2025年全球股市仍具成長動能，美股明年各產業將全數展現獲利正成長，目前全球能達到高速成長的趨勢族群，主要集中在AI科技應用、全球消費需求、工業自動化、醫療創新、通訊服務等產業。

市場機會方面，安聯投信表示，川普的更加自由放任政策可能提振併購市場，使小型科技股受惠。對美國公債，短期利率影響可能比長期利率更明顯。美國殖利率與世界其他地區間的利差縮小可能會壓抑美元，股票和大宗商品則可能受惠貨幣刺激前景。

安聯投信提醒，風險上，川普勝出對聯準會任何持續攻擊都可能加速去美元化趨勢。隨著國際市場對新發行美國國債需求減弱， 美國風險溢價可能上升。

若是聯準會獨立性在川普總統任期內受到破壞，加重市場不安情緒，可能讓市場資金更青睞日圓和瑞士法郎等其他避險貨幣，而非美元。