美國非投等債 可納入組合

今年10月以來至11月4日，彭博美國非投資等級債券指數的表現幾近持平，美國公債指數則下跌超過2.5%。

財富管理中心表示，非投資級債有較高債息收入，又有相對貼近股市表現，不論是納入債券或股票投資組合，都可望有提升風險調整後報酬的機會。

美國公債殖利率自9月中以來再度攀升，除經濟成長力道穩健降低聯準會再次大幅降息可能性外，另一主因是民調顯示共和黨總統候選人川普勝選機率升高，令市場擔心共和黨若大獲全勝，其減稅、高關稅和反移民政策恐導致通膨上升和財政赤字惡化，因此愈長天期的債券近期受到的衝擊愈大。

投資專家表示，雖然美國大選短期將為債券市場帶來波動，然而在目前經濟仍穩健擴張的情況下，可選擇對利率敏感度較低的美國非投資等級債，以對抗殖利率攀升帶來的衝擊，加上非投資等級債債信品質較過去佳、需求強勁且目前到期違約的風險仍低，投資人可把握非投資級債的高息優勢。

根據境外基金觀測站及理柏資訊顯示，截至9月底，台灣投資人比重占比前五名的美元非投資等級債券境外基金中，富蘭克林坦伯頓公司債基金在兩年與三年的期間皆排名第一，以投資的CP值來看，其兩年的夏普值也最高。

銀行財富管理中心表示，富坦公司債基金績效表現穩健，由於投資團隊在選擇債券上，注重發債公司商業模式的續航力及財務的流動性，而不只仰賴信評公司的評級，而且基金成立來經歷過七次美國總大選洗禮，績效持續創高且表現亮眼，可見其主動式管理，精選持債的投資優勢。

此外，該基金也推出每月年化配息率約9.5%的穩定月配息單位，供有資金規劃需求的投資人選擇。銀行財富管理中心提醒投資者，未來還會出現市場波動，選擇擁有豐富風險管理經驗的主動式基金經理人更有能力幫助投資人精準選債，趨吉避凶。