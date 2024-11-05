AI優息產品 掌握趨勢財

台新投信董事長鄭貞茂昨（5）日表示，明年有兩大趨勢最明確，一是降息，另一個就是AI，宣布推出台新臺灣AI優息動能ETF。由於臺灣是AI重鎮，舉辦相關展會時，國外科技大廠重量級人物都會造訪臺灣，軟、硬實力均強，台新投信明年也會配合政策發行主動式ETF。

台新投信昨天，總經理葉柱均指出，隨著ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，AI是未來十年成長趨勢最為明確的主流產業，臺灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由臺灣製造。台新投信看好臺灣AI概念股長線爆發力，推出臺灣首檔結合AI＋優息的台股ETF台新臺灣AI優息動能ETF，每股發行價新臺幣10元，預計11月14日開募。

臺灣指數公司陳文練總經理表示，此次由台新投信募集發行臺灣市場首檔聚焦AI、優息、動能兼具的台股ETF00962，追蹤臺灣指數公司所編製的「特選臺灣AI優息動能指數」，提供符合市場主流趨勢的ETF。00962追蹤標的指數是自上市上櫃股票，經流動性、AI 產業與財務指標篩選後，擇優選取50檔成分股，以股利率、股價動能指標配適權重，再結合營收成長率進行增益，股價動能就像是賽車引擎或是CPU，有機會讓投資組合績效更有成長力道。

台新臺灣AI優息動能ETF經理人黃鈺民指出，台股的市值在全球可以排第10至12名，年化報酬率平均有11%以上。

AI優息動能指數因雙優勢發威，根據回測資料統計，2021年在科技股與航運股齊揚的多頭時期，電子股指數上漲15.7%，AI優息動能指數上漲約20%；2022年在俄烏戰爭及聯準會緊縮雙利空下，電子股指數下跌27%，AI優息動能指數下跌20%，表現相對抗跌；2023年在AI股領漲多頭格局下，電子股指數大漲37.7%，AI優息動能指數更上漲近一倍達96%。