多重資產商品 穩中求勝

降息循環啟動，高檔仍須留意震盪，市場有望轉向趨避氣氛避險反應。

法人指出，短線上美國大選、經濟前景預期的變化仍將觸發市場波動，建議以多元分散策略伺機布局，多重資產基金進可攻退可守，可長線布局。全球屏息美國大選結果揭曉，觀望氣氛加劇全球股市震盪幅度。

安聯投信表示，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議，待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。

在關注風險上，川普勝出，對聯準會任何持續攻擊都可能加速去美元化趨勢。

隨著國際市場對新發行美國國債需求減弱，美國風險溢價可能上升。若聯準會獨立性在川普總統任期內受到破壞，加重市場不安情緒，可能讓市場資金更青睞日圓和瑞士法郎等其他避險貨幣，而非美元。

賀錦麗若執政，選舉前，國際市場關注川普當選後可能會提高關稅；但在賀的領導下，美國商品進口關稅預計維持不變，這或許能為歐洲和新興市場股市帶來利多，但若企業稅上升且監管趨嚴，美國股市短時間內表現可能相對承壓。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，短期內，最令外界擔心的狀況可能是賀錦麗在經過長時間計票後以微弱且有爭議勝利獲勝。

市場擔心川普在 2020 年大選中輸給拜登後出現的動蕩可能會重演，建議投資人運用集結股票、可轉債、公司債的「多重資產」思維拉高投資勝率。

莊凱倫表示，AI技術本質是軟體，未來透過模型開發的應用程式將會是主要的戰場，預期受惠於跨領域發展所帶來的長線前在成長趨勢，AI資本支出2025年可望增加，可關注Copilot、Apple Intelligence的發展，持續追求收益、長期參與AI大趨勢。

野村投信投資策略部副總經理張繼文也表示，人類進入AI世代已是大勢所趨，相關市場規模料將快速擴大，至2027年有望達近1兆美元。

運算及伺服器等基礎設施是AI普及的關鍵，AI晶片霸主輝達及其供應鏈可望受惠相關資本支出的躍升，長線潛力才是關鍵。