歷史經驗美選後三個月 台股看漲

美國總統大選選情膠著，加上雙方陣營對於國際經貿政策也有所分歧，更加牽動市場投資情緒。以過去五屆美國總統大選後台股表現來看，後一月、後三月平均來看仍繳出正報酬，平均漲幅分別為0.7%和5.8%，可見選後投資仍是回歸經濟與企業基本面。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，近期在美國大選議題的牽動、市場觀望氣氛濃厚下，也令台股表現波動頻頻，不過整體來看，待選後塵埃落定，市場操作仍將回歸企業基本面判斷，而台股目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，半導體、IC設計族群庫存維持健康，光通訊產業持續處在高速成長期，故在景氣面回復、資金面充沛的支持下，仍有利於台股中長期表現，可定期定額布局台股基金。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋指出，雖然台股短線仍受到美國總統大選的不確性影響，但台灣主計處及中央研究院的數據顯示，國內景氣持續擴張，投資動能回升，且經濟基本面保持穩健。大選落幕後，在聯準會降息循環背景下，搭配美國雲端服務巨頭財報指出，明年對AI投資仍呈現持平以上的水準，AI持續成長使台股第4季仍有表現機會。

產業方面，張哲瑋看好AI族群中晶圓代工及相關零組件，部分IC設計服務類股也有落後補漲機會，消費性電子產業則看好新款摺疊手機具備亮點。他表示，在AI的帶動下，先進製程產能仍滿載，加上IDM大廠的轉單，可望使先進製程需求延續，有利相關供應鏈營運。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹分析，市場對美大選不同的結果如何影響國際經貿局勢的關注度持續上升，投資也趨於謹慎，鑒於台股企業獲利仍在上升，今年預估增長29%，加上AI大趨勢並未轉變，最終由誰勝選對科技產業的成長動能不會形成干擾，台灣科技廠仍相對具利基。