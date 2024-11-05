科技股基金 逢低卡位

美國大型科技股獲利情況好壞參半，股市波動較劇烈。法人表示，科技股中長線仍有題材支撐，搭配非AI電子族群有望在明年有明顯復甦，景氣好轉下，科技股多頭格局未變，建議逢低布局。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，景氣循環尚未出現開始反轉階段，美國大選會是短期震盪變數，但不會是景氣轉變的因子，須留意市場到時候仍會出現過度樂觀後，短周期循環出現見頂卻反轉的現象，研判此狀況最快也會是2025年中之後。

近一月台股科技基金績效前十強

台股電子將由AI持續演進帶動新的受惠者，而處於相對谷底的次產業，可望在明年逐漸復甦；長期多頭操作主軸未變，產業布局上將隨景氣循環以及AI進展周期進行調整，相對看好半導體、電腦周邊，以及邊緣運算裝置等族群。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，聯準會開始降息循環、美國經濟軟著陸機率高、美國總統大選的政策利多，加上市場開始展望明年新應用及新產品，使台股第4季至明年第1季間，有機會朝正向發展。後續則觀察聯準會啟動降息的3至6個月後，美國經濟數據是否開始回升。

產業方面，台灣半導體產業在先進製程領域居領先地位，並在全球AI供應鏈扮演獨佔角色。目前企業對第4季開始生產新一代AI伺服器GB200的展望樂觀，預計GB200在明年第1季正式放量，使相關代工、下游組裝及散熱等零組件類股，有機會淡季不淡。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，從全球趨勢觀察，黃新迪認為，AI仍會是科技股的投資主軸，看好四大雲端服務（CSP）業者微軟、Google、亞馬遜、Meta於上周公布第3季財報時，紛紛表示將持續擴大2025年的資本支出，包括資料中心投資並擴大AI服務。

隨著AI技術發展，伺服器和資料中心為了能擁有更快的傳輸速度及降低能耗，能夠顯著節省功耗效能的矽光子共同封裝技術（CPO）已成市場焦點，且時程近期持續提前，對於台廠相關供應鏈將有所助益。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，2024~2025年企業獲利持續成長，基本面是最好的下檔支撐，且AI晶片短缺或新晶片遞延只是短期現象，長期趨勢不變。