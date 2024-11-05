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無視選舉不確定性 美股收高 道指大漲逾400點

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亞太股票型 科技主題夯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

科技股近一季受美國大選、利率政策不確定性及財報等變數壟罩，波動幅度加大，聚焦美、台、日三地AI關鍵供應鏈的亞太資訊科技指數漲幅逾15%相對突出，表現更勝那斯達克、費城半導體等科技指標指數。

投信法人認為，美國總統大選結果將揭曉，不論由誰勝出，不會改變目前AI趨勢發展，隨選後不確定性將降低，盤勢將回歸基本面檢視，降息環境開啟活絡企業及市場投資，聚焦美、台、日三地AI關鍵供應鏈的亞太股票型基金，將是掌握產業及經濟體亮點的布局標的。

據統計，MSCI亞太資訊科技指數近一季上漲15.6%，同期間MSCI世界科技、費城半導體、那斯達克指數漲幅分別為13%、10%、12.2%，並進一步推升亞太區域股票型基金近一季績效表現較突出的標的，包括統一亞洲新能源科技、復華亞太神龍科技、復華亞太成長、摩根東方科技等基金多以科技主題為主軸。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，此波AI革命是十年以上的大趨勢，在生態系建置過程中，投資機會多點開花，由美企創新力領頭、台日企業扮演關鍵供應鏈角色提供強力後援。

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